Türkiye Tek Yürek olarak ortak yayın depremzedelere yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Kim ne kadar yardım yaptı merak edilirken vatandaşlar tarafından Merkez Bankası ne kadar bağış yaptı? Merkez Bankası deprem yardımı ne kadar bağışladı? Merkez Bankası ortak yayın bağış miktarı araştırılıyor.

Merkez Bankası ne kadar bağış yaptı? Türkiye Tek Yürek olarak ortak yayın depremzedelere yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Kim ne kadar yardım yaptı merak edilirken vatandaşlar tarafından Merkez Bankası ne kadar bağış yaptı? Merkez Bankası deprem yardımı ne kadar bağışladı? Merkez Bankası ortak yayın bağış miktarı araştırılıyor. Detaylar...

MERKEZ BANKASI NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Merkez Bankası 30 milyar TL'lik yardım yaptığını açıkladı.

TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYINI YAPILACAK

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek.

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.