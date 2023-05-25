Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 18 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, merak edildi. Peki, Merkez Bankası'nda ne kadar para var? Merkez Bankası rezervleri son durum ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 537 milyon dolar azalarak 101 milyar 590 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası'nda ne kadar para var? Merkez Bankası rezervleri son durum ne?

MERKEZ BANKASI'NDA NE KADAR PARA VAR?

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 547 milyon dolar azalarak 44 milyar 312 milyon dolardan 42 milyar 765 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 101,5 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 537 milyon dolar azalışla 105 milyar 127 milyon dolardan 101 milyar 590 milyon dolara indi.