Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; TCMB'de değişiklikler gerçekleşti. Alınan kararı takip eden vatandaşlar merak ediyor: Merkez Bankası'nda kim görevden alındı? Merkez Bankası başkanı görevden alındı mı? Merkez Bankası başkan yardımcıları neden görevden alındı? İşte detaylar…

MERKEZ BANKASI'NDA KİM GÖREVDEN ALINDI?

Resmi Gazete'de duyurulan yeni karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları görevlerinden alındı ve yerlerine yeni atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan bu kararla birlikte, görevden alınan isimlerin yerine üç yeni isim atanmıştır.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI MI?

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden alınmadı. Görevden alınan başkan yardımcıları şunlardı: Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman. Onların yerine, TCMB'nin yeni başkan yardımcıları olarak şu isimler atandı: Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Hatice Karahan.

MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCILARI NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Bu karar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yönetim kadrosunda önemli değişikliklerin yaşandığı bir döneme işaret etmektedir. Yeni atanan isimlerin, ülkenin ekonomik politikalarına ve para politikalarına yönelik önemli sorumlulukları olacak ve finansal karar alma süreçlerinde etkin roller üstleneceklerdir. Osman Cevdet Akçay, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra eğitimine ABD'de devam etti ve New York City University Graduate School and University Center'da yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamladı. Kariyerine, Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi Bankası'nda baş ekonomist olarak başlayarak Ekonomik Araştırmalar Bölümü'nün başında görev yaptı ve bu görevini 1 Mayıs 2018 tarihine kadar sürdürdü.

Fatih Karahan ise Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun olduktan sonra eğitimine ABD'de devam etti ve Pensilvanya Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora derecesini tamamladı. Karahan, ABD'nin 12 merkez bankasından biri olan New York Merkez Bankası'nda (Federal Reserve Bank of New York) görev yapıyordu.

Bu iki isim, ekonomi ve finans alanında güçlü bir akademik geçmişe sahip olduklarından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkan yardımcıları olarak atanmaları ekonomik politika ve para politikalarının şekillenmesinde önemli bir etki yapmalarını bekleyeceğimiz anlamına gelmektedir. Yüksek uzmanlık ve deneyimleriyle ülkenin finansal karar alma süreçlerine katkı sağlamaları bekleniyor.