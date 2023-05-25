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Merkez Bankası Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı saat kaçta açıklanıyor? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı saat kaçta açıklanıyor? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında Merkez Bankası Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı saat kaçta açıklanıyor? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? sorularına yer alıyor. İşte merak edilenler...

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Merkez Bankası Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusu araştırılıyor. Vatandaşların gündeminde TCMB Mayıs ayı faiz kararı araştırılıyor. Heyecanla Mayıs ayı faiz kararını bekleyenler arama motorlarında Merkez Bankası Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı saat kaçta açıklanıyor? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? sorularına yanıt arıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), mayıs ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Geçen ay gerçekleştirilen toplantıda politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı mayıs ayında da politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

AA Finans'ın, 25 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

TCMB Para Politikası Kurulu nisan ayı olağan toplantısında politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı. Merkez Bankası ocak ayını pas geçmesinin ardından şubat ayında faizi yarım puan düşürerek yüzde 8,50'ye çekmişti. Mart ayında faizde değişiklik yapılmamıştı.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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