Merkez Bankası, TL mevduatların artması ve kur korumalı mevduat konusunda güncelleme yaptı. Ardından, Merkez Bankası kur korumalı mevduat sona mı eriyor, kur korumalı mevduat bitti mi soruları gündeme geliyor. Merkez Bankası kur korumalı döviz kuru ve Merkez Bankası kur korumalı mevduat sona mı eriyor merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası kur korumalı mevduat sona mı eriyor? Kur korumalı mevduat bitti mi?

Kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına düzenleme geldi. Merkez Bankası kur korumalı mevduat sona mı eriyor? Kur korumalı mevduat bitti mi? sorularına yanıt aranıyor.Merkez Bankası kur korumalı döviz kuru ve Merkez Bankası kur korumalı mevduat sona mı eriyor merak ediliyor. Merkez Bankası kur korumalı mevduat sona mı eriyor? Kur korumalı mevduat bitti mi? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI KUR KORUMALI MEVDUAT SONA MI ERİYOR?

Merkez Bankası, TL mevduatların artması ve kur korumalı mevduatın azaltılması amacıyla yeni bir adım attı. Bu kapsamda, yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

Düzenlemelerle TL mevduatlar artarken, kur korumalı hesaplardan TL mevduata geçiş sağlanarak kur korumalı mevduatın azaltılması gözetildi.

KUR KORUMALI MEVDUAT BİTTİ Mİ?

TCMB'den düzenlemelere ilişkin yapılan açıklamada, "TL vadeli mevduat desteklenerek makro finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine karar verilmiştir. Sadeleşme süreci ve kur korumalı mevduatın TL mevduata geçişine ilişkin adımlar Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda devam edecektir" denildi.