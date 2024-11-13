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MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI 2024! PPK faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI 2024! PPK faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta ve beklentiler hangi yönde olduğu araştırılıyor. Merkez Bankası faiz kararı ne olur ve Merkez Bankası faiz artarsa dolar ne olur soruları araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı 2024!

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Kasım ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı için geri sayım sürüyor. Piyasaların gözü, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantısında alınacak faiz kararında. Son olarak Ekim ayında faizi sabit tutan Merkez Bankası'nın bu ayki kararı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.MB faiz kararı ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranını yüzde 5'ten yüzde 4.75'e düşürmesiyle gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) çevrildi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Kasım ayı faiz kararı 21 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI 2024! PPK faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

TCMB Beklenti Anketi'ne göre, katılımcılar 19 Kasım'da yapılacak PPK toplantısında politika faizinin %10,25'ten ortalama %14,49'a yükseltilmesini öngörüyor.

MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI 2024! PPK faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI EKİM FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo faiz oranını sabit bırakarak yüzde 50 seviyesinde korudu.

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