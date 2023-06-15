Merkez Bankası güncel döviz rezervi ne kadar? Merkez Bankası döviz rezervi 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 9 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 450 milyon dolar azalışla 57 milyar 790 milyon dolara indi. Peki Merkez Bankası güncel döviz rezervi ne kadar? İşte, Merkez Bankası döviz rezervi 2023

Merkez Bankası döviz rezervi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 9 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 450 milyon dolar azalışla 57 milyar 790 milyon dolara indi. Peki Merkez Bankası güncel döviz rezervi ne kadar? ,İşte, Merkez Bankası döviz rezervi 2023 haberimizde...

MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 703 milyon dolar azalarak 99 milyar 783 milyon dolara geriledi.

ALTIN REZERVLERİ 253 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 253 milyon dolar azalarak 42 milyar 246 milyon dolardan 41 milyar 993 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 100 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNDİ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 703 milyon dolar azalışla 100 milyar 486 milyon dolardan 99 milyar 783 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):