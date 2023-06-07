Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, 22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan toplantı ile netlik kazanacak. 28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro kuru, bugün de hareketini değiştirmedi. Gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar, saat 10.40 itibarıyla 22.96 seviyelerine ulaşarak rekor kırdı. Peki, Merkez Bankası faiz yükseltirse dolar yükselir mi? Faiz yükselirse dolar ne olur? Faiz yükselirse dolar yükselir mi, düşer mi? işte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ YÜKSELTİRSE DOLAR YÜKSELİR Mİ?

Mynet'in haberine göre, Yatırım Kredi tarafından yayımlanan makalede konu ile ilgili, "Dolar/TL kuru artarsa gram altın veya çeyrek altın fiyatı yine yükselir. FED faizi de, politika faizi de Dolar/TL kurunu etkiler. Bu açıdan FED faizi inerse dolar/TL kuru gevşer ama Ons fiyatları yükselir. ... Eğer piyasalarda ikisinin etkisi aynı ise gram altın fiyatları değişmez." Denildi.

EKONOMİNİN DÜMENİNDE ARTIK MEHMET ŞİMŞEK VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.