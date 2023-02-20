Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK Toplantısına çevrildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Bankaların alacağı reaksiyon vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasanın faiz beklentisi ne yönde? Ocak ayı faiz kararı ne olmuştu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Kahramanmaraş depreminin ardından gözler düzenlenecek olan Merkez Bankası faiz kararı toplantısına çevrildi Kahramanmaraş depremi nedeniyle bankaların alacağı reaksiyon vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasanın faiz beklentisi ne yönde? Ocak ayı faiz kararı ne olmuştu? Merkez Bankası toplantıları ne zaman? Detaylar haberimizde...
Piyasaların gündemini etkilemesi beklenenMerkez Bankası (TCMB) faiz kararı 23 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14:00'te açıklanacak.
Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1'den 3,6'ya inerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten 4,5'e çıktı. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 9 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,94 düzeyinde oluştu.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9'da sabit bıraktı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ayını da aynı oranda faiz kararı açıklanmıştı. Aralık ayındaki karar metninde mevcut politika faizinin yeterli görüldüğü belirtirken, bugünkü karar metninde benzer bir ifade yer almıştı.
Merkez Bankası 2023 yılı toplantı ve karar tarihleribelli oldu. Merkez Bankası toplantı ve karar tarihleri şu şekilde:
- 23 Şubat 2023
- 23 Mart 2023
- 27 Nisan 2023
- 25 Mayıs 2023
- 22 Haziran 2023
- 20 Temmuz 2023
- 24 Ağustos 2023
- 21 Eylül 2023
- 26 Ekim 2023
- 23 Kasım 2023
- 21 Aralık 2023