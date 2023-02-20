Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK Toplantısına çevrildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Bankaların alacağı reaksiyon vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasanın faiz beklentisi ne yönde? Ocak ayı faiz kararı ne olmuştu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Kahramanmaraş depreminin ardından gözler düzenlenecek olan Merkez Bankası faiz kararı toplantısına çevrildi Kahramanmaraş depremi nedeniyle bankaların alacağı reaksiyon vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasanın faiz beklentisi ne yönde? Ocak ayı faiz kararı ne olmuştu? Merkez Bankası toplantıları ne zaman? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Piyasaların gündemini etkilemesi beklenenMerkez Bankası (TCMB) faiz kararı 23 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14:00'te açıklanacak.

PİYASANIN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1'den 3,6'ya inerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten 4,5'e çıktı. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 9 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,94 düzeyinde oluştu.

OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9'da sabit bıraktı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ayını da aynı oranda faiz kararı açıklanmıştı. Aralık ayındaki karar metninde mevcut politika faizinin yeterli görüldüğü belirtirken, bugünkü karar metninde benzer bir ifade yer almıştı.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİLERİ NE ZAMAN?

Merkez Bankası 2023 yılı toplantı ve karar tarihleribelli oldu. Merkez Bankası toplantı ve karar tarihleri şu şekilde: