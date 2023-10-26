Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentilerine paralel olarak 500 baz puan artışa giden Merkez Bankası faiz oranını merak eden birçok kişi Merkez Bankası faiz oranı yüzde kaç oldu? Sorusuna yanıt aradı. Peki, Merkez Bankası faiz oranı yüzde kaç oldu? Merkez Bankası faiz oranı ne kadar, yüzde kaç yükseldi?

Merkez Bankası faiz oranı yüzde kaç oldu? Sorusu, bir süredir birçok kişi tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyordu. Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Bu kapsamda merak edilmekte olan birçok soru da yanıt buldu. Peki, Merkez Bankası faiz oranı yüzde kaç oldu? Merkez Bankası faiz oranı ne kadar, yüzde kaç yükseldi?

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentilerine paralel olarak 500 baz puan artışa giden Merkez Bankası, faizi yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkardı.

GEÇEN AY YÜZDE 30'A YÜKSELTİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te defaiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.