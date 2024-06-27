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MERKEZ BANKASI FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ? Merkez Bankası faiz oranı geçen aydan farklı mı? Haziran ayı faiz oranı sabit mi kaldı?

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Merkez Bankası faiz oranı yüzde kaç oldu ve TCMB faiz oranını sabit mi tuttu araştırılıyor. Faiz oranı geçen aydan farklı mı ve Haziran ayı MB faiz arttı mı merak ediliyor. Merkez Bankası faiz oranı yüzde kaç sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Haziran ayı faiz oranı sabit mi kaldı?

Merkez Bankası toplantısı faiz kararı sonucu ne oldu? Haziran ayı Merkez Bankası faiz oranı açıklandı. Merkez Bankası faiz oranı geçen aydan farklı mı? sorusuna yanıt aranıyor. TCMB faiz oranı yüzde kaç arttı ve faiz sabit mi kaldı merak ediliyor. 5 ayın Merkez Bankası faiz kararları nedir? Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı nedir? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan kurul, faizi yeniden yüzde 50'de sabit bıraktı.

HAZİRAN AYI FAİZ KARARI SABİT Mİ KALDI?

Ekonomistlerin beklentileri faizin sabit bırakılacağı yönündeydi. Mayıs ayında da Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50'de sabit bırakmıştı. Kuruldan çıkan karara göre mayıs ayı faizi de yüzde 50 seviyesinde sabit bırakıldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ? Merkez Bankası faiz oranı geçen aydan farklı mı? Haziran ayı faiz oranı sabit mi kaldı?

5 AYIN MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI NELER?

Ocak Ayı: %45

Şubat Ayı: %45

Mart Ayı: %50

Nisan Ayı: %50

Mayıs Ayı: %50

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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