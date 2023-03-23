Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranın tutulacağı seviyeyi açıklaması ile birlikte merak edilmekte olan Merkez Bankası faiz oranı açıklandı mı? Sorusu yanıt buldu. Peki, Merkez Bankası faiz oranı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz oranı son durum ne? Merkez Bankası faiz oranı yükseldi mi, azaldı mı?

TCMB, 2022 yılında dört toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz indirimi kararı almıştı. Banka, Aralık ve Ocak aylarında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 9,00 seviyesinde bırakmıştı. Merkez Bankası, Şubat ayında faizi beklentilere paralel olarak 50 baz puan indirerek yüzde 8,50'ye çekmişti. Peki, Merkez Bankası faiz oranı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz oranı son durum ne? Merkez Bankası faiz oranı yükseldi mi, azaldı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Değişiklik beklemeyen ekonomistlerden ilk faiz değişikliğinin zamanına yönelik soruya yanıt veren 3 ekonomistin 2'si Haziran, 1'i ise Eylül ayı tahmininde bulundu.

BEKLENTİLER NE OLMUŞTU?

Kararın açıklanmasından önce konuyla ilgili hazırlanan bir ankete katılan 20 ekonomistin 11'i faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, 9 ekonomist ise faizin 50 baz puan indirim ile yüzde 8,00 seviyesine çekileceği tahmininde bulunmuştu.