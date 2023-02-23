Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi.. Dolar, altın ve emtia yatırımcıları tarafından sorgulanan Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne yönde olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Merkez bankası faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne olur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası tarafından beklenen Şubat faiz kararı için beklentiler araştırılıyor. Yatırımcılar, TCMB'nin Şubat ayında ne karar vereceğini merakla bekkiyor.Peki, Merkez bankası faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne olur? Ocak ayı faiz kararı ne olmuştu? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvime göre, faiz kararı toplantısı bugün saat 14.00'te yapılacak .

MERKEZ BANKASI FAİZ KARAINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıfaiz kararını bugün yapılacak toplantı sonrası saat 14.00 da açıklaması bekleniliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Ekonomistlerin görüşlerine göre Merkez Bankası faizde indirim kararı alabilir. Mevcutta Merkez Bankası politika faizini yüzde 9 olarak belirlemişti. Ekonomistlerin öngörülerine göre 50 baz puanlık bir düşüş beklentisi oluştu ve böylece faizin yüzde 8,50'ye düşmesi bekleniyor.

OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Ocak ayı faizlerin yüzde 14'te sabit tutulmasına karar verilmişti.