Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 yılının 7. faiz kararı ne zaman açıklanacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta, hangi gün ve ne zaman olacağı gündeme geliyor. Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta, hangi gün? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 yılının 7. faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Milyonlar Merkez'in vereceği kararı merakla beklerken, ekonomistlerin katıldığı anketlere göre faizin yüzde 14'te sabit kalması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan toplantıda politika faizi yüzde 14'te sabit tutuldu. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik risklerin yılın ilk yarısında olumsuz yönde gerçekleştiği, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olduğu belirtildi. Küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü güncellenmeye devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının sürmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır" denildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 yılının 7. faiz kararını 21 Temmuz 14.00'te açıklayacaktır.