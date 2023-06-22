Merkez Bankası faiz kararı yılda kaç kez alınır?
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Merkez Bankası faiz kararı açıklamaları daha önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yapılmaktadır. Peki Merkez Bankası faiz kararı yılda kaç kez alınır? Merkez Bankası faiz kararı tarihleri ne zaman?
Merkez Bankası faiz kararı yılda kaç kez alınır? Merkez Bankası faiz kararı açıklamaları daha önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yapılmaktadır. Peki Merkez Bankası faiz kararı yılda kaç kez alınır? Merkez Bankası faiz kararı tarihleri ne zaman? Detaylar...
Merkez Bankası faiz kararı yılda 12 kez alınır. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu daha önce açıklanan takvim çerçevesinde her ay düzenli olarak toplanmaktadır. İşte Merkez Bankası takvimi:
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