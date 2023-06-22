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Merkez Bankası faiz kararı yılda kaç kez alınır?

Merkez Bankası faiz kararı yılda kaç kez alınır?

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Merkez Bankası faiz kararı açıklamaları daha önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yapılmaktadır. Peki Merkez Bankası faiz kararı yılda kaç kez alınır? Merkez Bankası faiz kararı tarihleri ne zaman?

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Merkez Bankası faiz kararı yılda kaç kez alınır? Merkez Bankası faiz kararı açıklamaları daha önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yapılmaktadır. Peki Merkez Bankası faiz kararı yılda kaç kez alınır? Merkez Bankası faiz kararı tarihleri ne zaman? Detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı yılda 12 kez alınır. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu daha önce açıklanan takvim çerçevesinde her ay düzenli olarak toplanmaktadır. İşte Merkez Bankası takvimi:

19 Ocak 202326 Ocak 202326 Ocak 2023
23 Şubat 20232 Mart 2023
23 Mart 202330 Mart 2023
27 Nisan 20233 Mayıs 20234 Mayıs 202318 Mayıs 2023
25 Mayıs 20231 Haziran 2023
22 Haziran 20233 Temmuz 2023
20 Temmuz 202327 Temmuz 202327 Temmuz 2023
24 Ağustos 202331 Ağustos 2023
21 Eylül 202328 Eylül 2023
26 Ekim 20232 Kasım 20232 Kasım 202316 Kasım 2023
23 Kasım 202330 Kasım 2023
21 Aralık 202328 Aralık 2023
25 Ocak 20241 Şubat 20248 Şubat 2024
22 Şubat 202429 Şubat 2024
21 Mart 202428 Mart 2024

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