Merkez Bankası faiz kararı tahminleri! Merkez Bankası faiz beklentisi nedir?

Merkez Bankası faiz kararı tahminleri! Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Haziran Perşembe günü saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararı öncesinde yabancı kurumlardan tahminler gelmeye devam ediyor. Peki Merkez Bankası faiz beklentisi nedir? İşte Moody's tahmini!

MERKEZ BANKASI FAİZ TAHMİNİ

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Hafize Gaye Erkan'ın ise Merkez Bankası'nın başına getirilmesinin ardından gözler yeni döneme çevrildi. Ekonomi yönetiminin faizde köklü bir değişiklik yapacağı konuşulurken, ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten de dikkat çeken bir yorum geldi. Moody's, Merkez'in faizi yüzde 25-30 seviyelerine çıkarmasını beklediğini vurguladı.

KREDİ NOTU DEĞERLENDİRMESİ

Bloomberg'in aktardığına göre, raporda ayrıca, "İzlenmesi halinde, ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politikaya geçiş, tartışmasız bir şekilde kredi notu açısından olumlu olur" denildi.

MERKEZ'DEN İLAVE FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Moody's, para politikasını etkin şekilde sıkılaştırmak ve aynı zamanda enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu vurgulaması için TCMB'nin ilave faiz artışlarına ihtiyaç duyacağına işaret etti. Moody's, son bir yıl içinde uygulamaya konulan makro ihtiyati önlemlerin büyük bölümünün de, bankacılık sektörünün kârlılığı üzerinde en büyük etkisi olanlar başta olmak üzere kademeli şekilde kaldırılmasını da bekliyor.