Merkez Bankası faiz kararı sonucu ne? Merkez Bankası politika faizi açıklandı mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan takvimle birlikte yıl içerisinde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihleri duyurulmuştu. Takvim doğrultusunda PPK toplantısı bugün gerçekleşecek, şubat ayı faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faiz kararını açıkladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonucu ne? Merkez Bankası politika faizi açıklandı mı?