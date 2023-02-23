Merkez Bankası faiz kararı sonucu ne? Merkez Bankası politika faizi açıklandı mı?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan takvimle birlikte yıl içerisinde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihleri duyurulmuştu. Takvim doğrultusunda PPK toplantısı bugün gerçekleşecek, şubat ayı faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faiz kararını açıkladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonucu ne? Merkez Bankası politika faizi açıklandı mı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan takvimle birlikte yıl içerisinde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihleri duyurulmuştu. Takvim doğrultusunda PPK toplantısı bugün gerçekleşecek, şubat ayı faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Merkez Bankası faiz kararı sonucu ne? Merkez Bankası politika faizi açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONUCU NE?
Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bu ay politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8,50'ye düşürdü.
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