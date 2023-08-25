Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda hareketlilik! Faiz artırılınca piyasalar nasıl etkilendi?

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı. Bu kararın ardından ekonomi çevrelerinde çeşitli tepkiler görüldü. Piyasaların bu durumdan nasıl etkilendiği merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı geçtiğimiz gün açıklandı. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkarmasının ardından piyasalar nasıl etkilenecek sorusu araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar tarafından faizin artırılmasına piyasanın tepkisi araştırılmaktadır. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda ne oldu? Faiz artırılınca piyasalar nasıl etkilendi? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan başkanlığında üst üste üçüncü kez faiz yükseltti. Haziran ayında faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkaran Merkez, temmuzda ise faizi yüzde 15'ten yüzde 17,5'e çıkarmıştı. Bu ay piyasa beklentilerinin de üzerinde bir artışa giden Merkez, faizi 750 baz puan artırdı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,5'ten yüzde 25 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir." denildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI PİYASALARI NASIL ETKİLEDİ?

Merkez Bankası'nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarması dünyada geniş yankı buldu. Yabancı ekonomistler, söz konusu adımla birlikte Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürme konusundaki ciddiyetinin net olarak anlaşıldığını ifade etti. Öte yandan TL'nin bugünkü eğiliminin dolar karşısında gelecek haftalarda bir rallinin başlangıcı olabileceği vurgulandı.

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan liderliğindeki yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar meyvelerini vermeye başladı. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 25'e çıkarmasıyla son dönemde düşüşe geçen Türkiye'nin kredi risk primi 20 baz puan daha gerileyerek 394 baz puana indi. Böylece kredi risk priminde son 2 yılın en düşük seviyesi görüldü.

KREDİ ÜST LİMİTLER ARTIRILDI!

Merkez Bankası'nın politika faizini sürpriz bir kararla yüzde 25'e yükseltmesinin ardından kredi kartı faizlerinde üst limitler arttı. Buna göre, kredi kartı gecikme faizi aylıkta yüzde 2,81'e, yıllıkta yüzde 40,1'e, nakit çekimde faiz aylıkta yüzde 3,57'ye, yıllıkta ise yüzde 53,2'ye çıktı. Yeni oranlar 1 Eylül itibarıyla geçerli olacak.