Merkez Bankası politika faizini 1 puan indirerek yüzde 12'ye düşürdü. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne olur? Merkez Bankası faiz indirim kararı sonrası dolar yükselir mi, düşer mi? merak edildi. Peki, Faiz kararı sonrası dolar ne olur? Faiz indirilirse dolar ne olur? Faiz indirimi ne demek?

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Faiz kararı sonrası dolar ne olur? Merkez Bankası politika faizini 1 puan indirerek yüzde 12'ye düşürdü. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne olur? Merkez Bankası faiz indirim kararı sonrası dolar yükselir mi, düşer mi? merak edildi. Peki, Faiz kararı sonrası dolar ne olur? Faiz indirilirse dolar ne olur? Faiz indirimi ne demek? İşte detaylar...

FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE OLUR?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

Merkez Bankası faizi artırırsa; doların 18,37 TL seviyelerinden aşağı yönlü hareket edeceği beklenilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların 18,37 TL'den aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.

Merkez Bankası faizi düşürürse; doların 18,37 TL seviyelerinden yukarı yönlü hareket edeceği beklenilir.

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası 2022'nin dokuzuncu faiz kararını açıkladı. Yıl boyunca faizi yüzde 14'te sabit bırakan Merkez, geçtiğimiz ay olduğu gibi bu ay da beklentilerin aksine politika faizini 1 puan indirerek yüzde 12'ye düşürdü.