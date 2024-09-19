Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 19 Eylül Merkez Bankası faiz oranı!
Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası'nın 19 Eylül'deki faiz kararı merakla bekleniyor. Faiz kararın ne zaman ve saat kaçta açıklanacağı büyük önem taşıyor. Bu karar, ekonomi ve finans dünyasında belirleyici olacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 19 Eylül Merkez Bankası faiz oranı!
Merkez Bankası faiz kararı Eylül 2024 ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz indirimi sonrasında, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararını takiben yabancı para serbest hesaplara uygulanan faiz oranlarını da düşürdü. Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 19 Eylül Merkez Bankası faiz oranı! Detaylar haberimizdedir...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan kurul, faizi yeniden yüzde 50'de sabit bıraktı.
MERKEZ BANKASI HAZİRAN FAİZ KARARI
TCMB, Haziran ayında Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz indiriminin ardından, yabancı para serbest hesaplara ödenen faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4,50 seviyesine çekmişti.