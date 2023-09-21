Merkez Bankası bugün düzenleyeceği Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda yeni faiz kararını duyuracak. Ekonomistler politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? Sorusu, faiz kararının açıklanmasını beklemekte olan birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Banka son 3 toplantıda faiz oranını 16,5 puan artırıp yüzde 25'e çıkarttı. Ekonomistler bugün de faizin 500 baz puan artışıyla yüzde 30 olacağını düşünüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün saat 14.00'te Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak. TCMB'nin enflasyonla mücadele kapsamında enflasyonun ana eğilimini geriletmek için sıkı para politikasına devam etmesi bekleniyor.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash TCMB'nin politika faizinde 500 baz puanlık artırıma gideceği öngörüsünde bulundu. Bu arada TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor.

GEÇEN AY FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 17,50'den yüzde 25'e yükseltilmişti.