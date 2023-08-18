Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Merkez Bankası faiz kararı internet üzerinde araştırılıyor. Merkez bankası faiz kararı uzun süredir gündemdeki yerini koruyor. Peki, Merkez bankası faiz kararı ne zaman? TCMB faiz toplantısı hangi tarihte açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasalara olan etkisi nedeniyle birçok kişinin gündeminde yer alıyor ve arama motorları üzerinde Merkez bankası faiz kararı ne zaman? Sorusu sorgulatılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini temmuz ayında 2.5 baz puan artırarak yüzde 17.5'e çıkarmıştı. Peki, Merkez bankası faiz kararı ne zaman? TCMB faiz toplantısı hangi tarihte açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu takviminde yer almakta olan bilgiye göre; Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00'te duyurulacak. Böylece merak edilmekte olan Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı netlik kazanacak.

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini temmuz ayında 2.5 baz puan artırarak yüzde 17.5'e çıkardı. Hafize Gaye Erkan başkanlığında ikinci kez toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17.5 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.