Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Merkez Bankası faiz kararı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Döviz kur artışı, emekli ve memur zamları gibi konular Türkiye'nin gündeminde yer alıyorken Merkez Bankası faiz kararı da gündeme geldi. Peki, Merkez bankası faiz kararı ne zaman? TCMB faiz toplantısı ne zaman yapılacak? MB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez bankası faiz kararı ne zaman? TCMB faiz toplantısı ne zaman yapılacak? MB faiz kararı ne zaman açıklanacak?aratılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında Merkez bankası faiz kararı ne zaman? TCMB faiz toplantısı ne zaman yapılacak? MB faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilenler...

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Para Politikası Kurulu toplantısı tarihi yayınlanan takvim ile birlikte açıklandı. Yayınlanan Para Politikası Kurulu takvimine göre Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

GEÇEN AY FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

FAİZ KAÇ BAZ PUAN ARTTI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

Tcmb'den yapılan açıklamada, "Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır." ifadelerine yer verildi.