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Merkez bankası faiz kararı ne zaman? TCMB Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanır?

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Vatandaşların büyük bir ilgiyle takip ettiği konular arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı yer almaktadır. Seçim sonrası gözler Merkez bankası faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez bankası faiz kararı ne zaman? TCMB Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanır?

Birçok kişi arama motorlarında TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanır? gibi sorulara yanıt aramaktadır. TCMB faiz kararı, Türkiye'nin ekonomik durumu ve para politikası ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı merak ediliyor. Peki, Merkez bankası faiz kararı ne zaman? TCMB Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanır?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, 22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan toplantı ile netlik kazanacak. Karar aynı gün saat 14:00'te duyurulacak. Geçtiğimiz ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

TCMB POLİTİKA FAİZİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı ile birlikte TCMB politika faizi açıklanacak.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Merkez Bankası TCMB Gündem Finans Ekonomi Haberler

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