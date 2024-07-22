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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Temmuz ayı MB faiz kararı ne olur?

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Temmuz 2024 Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. İç piyasalarda büyük bir etkiye sahip olan Merkez Bankası, politika faizini bu hafta yapılacak PPK toplantısıyla açıklayacak. Geçen yıl haziran ayından bu yana sıkı para politikası izleyen banka, en son mart ayında politika faizini yüzde 50'ye yükseltti. Nisan, mayıs ve haziran aylarında ise faizi sabit tuttu. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında temmuz ayı faiz kararı alınacak ve diğer aylara yönelik faiz mesajları verilecek. Toplantı öncesi, Merkez Bankası'nın faiz beklentisi merakla bekleniyor. Temmuz ayı MB faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır. Faiz kararı, saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Temmuz ayı MB faiz kararı ne olur?

MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ BEKLENTİSİ

Geçen yılın haziran ayından bu yana sıkı para politikası uygulayan Merkez Bankası, mart ayında politika faizini yüzde 50'ye yükseltti. Nisan, mayıs ve haziran aylarında ise faizi sabit bıraktı. Enflasyonla mücadele kapsamında Merkez Bankası'nın, bu ay da faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayı faiz kararı, faizi yüzde 50'de sabit bıraktı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Temmuz ayı MB faiz kararı ne olur?

6 AYIN MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI NELER?

Ocak Ayı: %45

Şubat Ayı: %45

Mart Ayı: %50

Nisan Ayı: %50

Mayıs Ayı: %50

Haziran Ayı: %50

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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