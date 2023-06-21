Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yarın saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Tahminlere göre politika faizi 1075 baz puan artışla yüzde 19.25'e çıkarılacak. Anket sonuçlarına göre yıl sonu politika faizi beklentileri yüzde 18 ile 35 arasında yer alıyor. Peki, Merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez bankası faiz kararı ne olacak? Merkez bankası faiz kararı belli oldu mu?

Asgari ücrete yapılan zamların ardından birçok vatandaş tarafından gözler Merkez bankası faiz kararına çevrildi. Birçok kişi kararın ne zaman açıklanacağını internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Peki, Merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez bankası faiz kararı ne olacak? Merkez bankası faiz kararı belli oldu mu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yarın saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Tüm gözlerin çevrildiği karar için tahminde bulunan ekonomistler, yüzde 8.5 olan politika faizinin 1075 baz puan artışla yüzde 19.25'e çıkarılacağı fikrinde.

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ NE KADAR?

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.