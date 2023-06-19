Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Kur Korumalı dolar kuru ne kadar? merak ediliyor. Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iş olarak vatandaşın kanayan yarası ekonomi ile ilgili ciddi adımlar atılıyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Kur Korumalı dolar kuru ne kadar? gündeme geliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Kur Korumalı dolar kuru ne kadar? sorularına yanıt aranıyor. Ankara kulislerine düşen iddiaya göre, 22 Haziran'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısından faiz kararı merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Kur Korumalı dolar kuru ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası ile atacağı adımları kabullendik" açıklaması sonrasında piyasaların gözü perşembe günkü faiz kararına çevrildi. Ankara kulislerine düşen iddiaya göre, 22 Haziran'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısından ciddi oranda faiz artışı kararı çıkacak. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Reuters'ın anketine göre ekonomistler, Merkez'in faizi yüzde 20'lere çıkarmasını bekliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası ile atacağı adımları kabullendik" açıklaması sonrasında ise gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Reuters anketine katılan 15 ekonomistin 22 Haziran günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı için medyan tahmini yüzde 20 ile 2019 ortasından bu yana en yüksek seviyeyi görürken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler de bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

KUR KORUMALI DOLAR KURU NE KADAR?

Öte yandan Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre de Merkez Bankası perşembe günü ciddi oranda bir faiz artırımına gidecek. Bu hamleyle ulusal ve uluslararası piyasalara "Reel ekonominin gereği neyse o yapılıyor" mesajının verilmek istendiği ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.