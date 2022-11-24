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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti.Peki,Merkez bankası faiz kararını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Merkez bankası faiz kararı beklentisi nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Piyasalar, Merkez Bankası'na odaklanmış durumda... Bugün Merkez toplanıyor. Ekonomiyi yakından takip edenler "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faizler düşecek mi?" sorusuna cevap arıyor.Peki merkez bankası faiz kararını ne zaman ,saat kaçta açıklayacak? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün toplanıyor. PPK faiz kararı ise saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NEDİR?

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında faiz konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamdaKasım ayı içerisinde de faiz artışı beklenmiyor.

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Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

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