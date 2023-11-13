Goldman Sachs 2024 görünüm raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) ilişkin tahminlerini paylaştı. Merak edilenler arasında ise Merkez Bankası faiz kararı ne zaman olacak? TCMB faiz kararı hangi gün? Artacak mı, azalacak mı? soruları yer aldı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman olacak? TCMB faiz kararı hangi gün? Artacak mı, azalacak mı?

Goldman Sachs, Türkiye'ye ilişkin faiz tahminlerini paylaştı. Vatandaşların merakla beklediği faiz kararının ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman olacak? TCMB faiz kararı hangi gün? Artacak mı, azalacak mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN OLACAK?

Faiz kararı 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

FAİZ KARARI TAHMİNLERİ NEDİR?

Goldman Sachs, Türkiye'ye ilişkin faiz tahminlerini paylaştı. ABD'li yatırım bankasına göre, Merkez Bankası faizi bu yıl sonuna kadar yüzde 40'a çıkaracak, 2024'ün 3. çeyreğinde ise indirimlere başlayacak. Goldman'ın 2024 sonu faiz tahmini yüzde 25.

Dev banka hazırladığı raporda Merkez Bankası'nın bu yıl faiz artırımlarına devam edeceğini öngördü. Goldman Sachs'a göre Türkiye'de faiz yüzde 40'a kadar çıkacak.

2024 SONU FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 25

ABD'li yatırım bankası, Merkez'in 2024'ün 3. çeyreğinde faiz indirimlerine başlayacağını ve yıl sonunda faizin yüzde 40'tan yüzde 25'e gerileceğini tahmin etti. Yıl sonunda enflasyonun da yüzde 35'e gerileyeceği öngörüldü.

MERKEZ FAİZİ YÜZDE 35'E ÇIKARDI

Merkez Bankası 26 Ekim'de gerçekleştirdiği son PPK toplantısında faizi yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkardı. Böylece Hafize Gaye Erkan başkanlığında üst üste beşinci kez faiz yükseltildi.

5 AYDA 2.650 BAZ PUANLIK ARTIŞ

Hafize Gaye Erkan'ın göreve geldiği haziran ayında faiz 650 baz puan artırılarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti. Temmuzda faiz 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e, ağustosta 750 baz puan artışla yüzde 25'e, eylülde 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltilmişti. Ekimdeki 500 baz puanlık artışla 5 aylık süreçte 2.650 baz puanlık faiz artışına gidilmiş oldu.