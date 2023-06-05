Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Haziran ayı TCMB toplantısı ne zaman?
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında Merkez Bankası Haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı saat kaçta açıklanıyor? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? sorularına yer alıyor. İşte merak edilenler...
Merkez Bankası Haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusu araştırılıyor. Vatandaşların gündeminde TCMB Haziran ayı faiz kararı araştırılıyor. Heyecanla Haziran ayı faiz kararını bekleyenler arama motorlarında Merkez Bankası Haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı saat kaçta açıklanıyor? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? sorularına yanıt arıyor.
MAYIS AYINDA NE OLMUŞTU?
TCMB Para Politikası Kurulu mayıs ayı olağan toplantısında politika faizini yüzde 8.50'de tutma kararı almıştı.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Takvime göre TCMB'nin bir sonraki toplantısı 22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek.