Merkez Bankası'nın faiz kararını ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu. Faiz kararının açıklanacağı saat araştırılmaktadır. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında tekrardan toplanacak. Bu ay açıklanacak faiz kararı merak konusu oldu. Ekonomi çevrelerinin ve yatırımcıların yakından takip ettiği bu karar, ülke ekonomisini doğrudan etkileyecek. Arama motorlarında faiz kararı ne zaman açıklanacak sorgulatılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Geçen ay politika faizini yüzde 30 seviyesine yükselten Merkez Bankası, bugün yeni faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler faizin 500 baz puan artarak yüzde 35 seviyesine yükseltileceğini öngörüyor.

FAİZ KARARI KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te faiz kararını bugün açıklayacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.