Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Kamuoyu ve piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz kararını ve ekonomiye dair yapacağı değerlendirmeleri dikkatle takip ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

FED faiz kararının açıklanmasının ardından gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Faiz kararı ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından faiz kararının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

TCMB'nin enflasyonla mücadele kapsamında enflasyonun ana eğilimini geriletmek için sıkı para politikasına devam etmesi bekleniyor. Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash TCMB'nin politika faizinde 500 baz puanlık artırıma gideceği öngörüsünde bulundu. Bu arada TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor.