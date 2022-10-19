Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklayacak? Piyasaların faiz beklentisi ne?

Merkez Bankası faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı PPK toplantısıyla birlikte yeni faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklayacağını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklayacak? Piyasaların faiz beklentisi ne?