Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklayacak? Piyasaların faiz beklentisi ne?
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Merkez Bankası faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı PPK toplantısıyla birlikte yeni faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklayacağını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklayacak? Piyasaların faiz beklentisi ne?
Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklayacak? Piyasaların faiz beklentisi ne? İşte detaylar haberimizde...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yarın toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 12 seviyesine çekmişti.
PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor.
MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantısı 20 Ekim'de yapılacak. Alınan karar aynı gün içerisinde saat 14:00'te açıklanacak.