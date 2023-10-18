Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı Merkez Bankası (TCMB) PKK Toplantı tarihi ne zaman?
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Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacağı gündeme gelirken PKK Toplantı tarihi belli oldu mu araştırılıyor. Ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Yatırımcılar tarafından takip edilen Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı Merkez Bankası (TCMB) PKK Toplantı tarihi ne zaman?
Ekim ayı Merkez Bankası (TCMB) PKK Toplantı tarihi ne zaman olduğu araştırılıyor. Eylül ayında politika faizini yüzde 30'a yükselten Merkez Bankası, Ekim ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak gündeme geliyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı Merkez Bankası (TCMB) PKK Toplantı tarihi ne zaman? Detaylar haberimizdedir…
Merkez Bankası, Ekim ayı faiz kararı 26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanması planlanıyor.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faiz oranı belli oldu. Buna göre, vadeli repo ihale faiz oranını 5 puan artırarak yüzde 25'ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verildi.
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21 Eylül 2023 Tarihli PPK Kararı: https://t.co/xaAJYP7k4t pic.twitter.com/Gjhd1LSGXl— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) September 21, 2023