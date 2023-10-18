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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı Merkez Bankası (TCMB) PKK Toplantı tarihi ne zaman?

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacağı gündeme gelirken PKK Toplantı tarihi belli oldu mu araştırılıyor. Ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Yatırımcılar tarafından takip edilen Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı Merkez Bankası (TCMB) PKK Toplantı tarihi ne zaman?