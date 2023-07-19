Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? TCMB Temmuz ayı faiz kararı ne zaman?

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MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası, Temmuz ayı faiz kararını yarın saat 14.00'te açıklayacak. Ekonomistler politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çekileceğini tahmin ediyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

TCMB TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yarın saat 14.00'te faizi açıklayacak. Geçen ay yüzde 15'e çıkarılan faizin yarın da 500 baz puan artırılarak yüzde 20'ye yükseltilmesi bekleniyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti.