Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Göreve yeni başlayan Erkan, piyasalarda heyecan yarattı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne olacak? Faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ne olur?

Seçimden sonra yeni Kabine'nin açıklanmasıyla birlikte yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TCMB'ye Hafize Gaye Erkan'ı atadı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne olacak?Faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ne olur?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tüm gözlerin çevrildiği karar için bekleyiş sürerken, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yarın saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Seçimin ardından ekonomide dümene geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan döneminin ilk faiz kararı yarın saat 14.00'te açıklanacak. Ekonomistler son olarak yüzde 8.5 olarak açıklanan faizin, 19.25'e çıkarılabileceği görüşünde birleşiyor.

FAİZ KARARI BORSAYI NASIL ETKİLER?

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.