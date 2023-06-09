Merkez bankası faiz kararı, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın atanması ile birlikte Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu merak edildi ve internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez bankası faiz kararı ayın kaçında açıklanacak? TCMB faiz kararı saat kaçta açıklandı mı?

Merkez Bankası'nın faiz kararları, finansal piyasaların yanı sıra bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından da büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Faiz oranları, ekonomik büyüme, enflasyon ve para arzı gibi faktörlerle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, faiz kararlarının açıklanma zamanı büyük önem taşıyor. Peki, Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez bankası faiz kararı ayın kaçında açıklanacak? TCMB faiz kararı saat kaçta açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, 22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan toplantı ile netlik kazanacak. Karar aynı gün saat 14:00'te duyurulacak. Geçtiğimiz ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

TCMB POLİTİKA FAİZİ HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı ile birlikte TCMB politika faizi açıklanacak.