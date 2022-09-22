Önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine çeken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu birçok vatandaşın merak konusu. Bugün yapılacak olan açıklama merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı saat kaçta açıklanıyor? Merkez Bankası faiz kararı nerede yayınlanıyor?

Tcmb Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı saat kaçta açıklanıyor? Merkez Bankası faiz kararı nerede yayınlanıyor?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığı'nda bugün Merkez Bankası toplanacak. Eylül ayı politika faiz oranının açıklanmasını bekleyen binlerce vatandaş var. Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14:00'da açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NEREDE YAYINLANIYOR?

Merkez Bankası faiz kararını canlı izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

GEÇEN AYIN FAİZ ORANI NE KADARDI?

Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine çekmişti. PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, bankanın politika faizini yüzde 13 düzeyinde bırakması bekleniyor.

200 BAZ PUAN NE DEMEK?

TMCB'nin tanımıyla baz puan, faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Virgülden sonraki dördüncü haneye karşılık gelir (0,0001). Diğer bir deyişle 200 baz puanlık değişim %2'lik değişime karşılık gelmektedir. Kısacası baz puan değişimleri genellikle yüzdelik veya daha düşük birimlerdeki faiz oranlarını veya iki farklı getiri oranını karşılaştırmak için kullanılır. En çok kulağımıza çalınanı ise Amerikan Merkez Bankası FED'in 25 baz puanlık faiz değişimleri olsa gerek. Hali hazırda düşük faizlerin uygulandığı ülkelerde, örneğin %0.25 (on binde yirmi beş) demek yerine, ekonomistler baz puan üzerinden kendilerini ifade eder, böylelikle hem normal yatırımcının hem de finans profesyonellerinin işini kolaylaştırır.

FAİZ İNDİRİMİ NEDİR?

Faiz oranı, nominal ve reel olmak üzere ikiye ayrılabilir. Nominal oran, bankalar gibi organizasyon ve kurumlar tarafından açıklanan faiz oranıdır. Reel faiz oranı ise enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranıdır ve nominal orandan enflasyon oranının çıkarılması ile bulunur.

Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarını sağlamak için faiz oranlarında yükseltme veya düşürme kararı alabilir.

BAZ PUAN NE DEMEK?

Baz puan; faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Noktadan sonraki 4. haneye karşılık gelir (0.0001). Örneğin faiz oranının % 65.25'den % 66.75'e yükselmesi durumunda 150 baz puanlık bir artış söz konusudur. Diğer bir deyişle baz puan % 0.01 puana karşılık gelmektedir. Kısaltması "BP"dir.

FAİZ NE DEMEK?

Türkçe'deki yaygın karşılığı "faiz" olan Arapça ribâ kelimesi sözlükte "fazlalık, nemâ, artma, çoğalma; yükseğe çıkma; (beden) serpilip gelişme" gibi anlamlara gelir. Arapça'da tepelere, düz araziye nisbetle daha yüksek oluşları sebebiyle râbiye, canlıları besleyip büyütmeye de terbiye denir. Bu sözlük anlamıyla ribâ, hem bir şeyin kendi içinde bulunan hem de iki şey arasında mukayeseden doğan fazlalığı ifade eder. Kur'an'da ribâ kelimesi her iki anlamda da kullanılmıştır. Birinci durumla ilgili olarak, üzerine yağmur yağan toprağın kabarması "rebet" kelimesiyle (el-Hac 22/5; Fussılet 41/39), ikinci anlamla ilgili olarak da iki topluluktan birinin diğerine göre mal bakımından veya sayıca yahut değerce daha üstün olması hali "erbâ" kelimesiyle (en-Nahl 16/92) ifade edilmiştir. Fıkıh literatüründe ise ribâ, borç verilen bir parayı veya malı belli bir süre sonunda belirli bir fazlalıkla, yahut borç ilişkisinden doğan ve süresinde ödenmeyen bir alacağa ek vade tanıyıp bu süreye karşılık onu fazlalıkla geri almanın veya bu şekilde alınan fazlalığın adıdır. Türkçe'de kullanılan "faiz" kelimesi de Arapça kökenli olup genelde ribâ ile eş anlamlı kabul edilir.