merkez bankası faiz kararı ne zaman
Gündem Haberleri
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için vatandaşlar tarih araştırmaları yapılmaya başladı. Altın ve dolar yatırımcıları tarafından yakından takip edilen faiz kararı toplantısı için tarih belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? İşte konuya dair tüm merak edilenler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıfaiz kararı toplantısı, alınacak faiz kararını merak eden vatandaşlar gündeminde yer alıyor. Ekim ayında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürmüştü. Peki, kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde …
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN?
Merkez Bankasınınkasım ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 24 Kasım'da yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.
MERKEZ AYI KASIM AYIFAİZ KARARI NE OLUR?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürdü.Merkez Bankası böylece ağustos, eylül ve ekim toplantılarında art arda toplam 3,5 puan indirime gitti.