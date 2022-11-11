merkez bankası faiz kararı ne zaman

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için vatandaşlar tarih araştırmaları yapılmaya başladı. Altın ve dolar yatırımcıları tarafından yakından takip edilen faiz kararı toplantısı için tarih belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? İşte konuya dair tüm merak edilenler...