Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Sorusu bu nedenle bugün birçok kişinin gündeminde yer alıyor ve araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Dolar, altın ve emtia yatırımcıları tarafından sorgulanan Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne yönde olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvime göre, faiz kararı toplantısı bugün yapılacak ve saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

AA Finans'ın, bugün gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerden 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor. Banka, bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tutmuştu.