Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 21 EYLÜL FAİZ BEKLENTİSİ! Faiz oranı artırılacak mı?

Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor. Bu kararın ekonomi üzerindeki etkileri ve sonuçları yakından takip ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Ekonomistlerin faiz beklentisi! Faiz oranı artırılacak mı? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne olur sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz akşam FED faiz kararını açıklamasının ardından gözler Merkez Bankası'nın kararına çevrildi. Faiz oranı artırılacak mı sorusu araştırılmaktadır. Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Ekonomistlerin faiz beklentisi! Faiz oranı artırılacak mı? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

TCMB'nin enflasyonla mücadele kapsamında enflasyonun ana eğilimini geriletmek için sıkı para politikasına devam etmesi bekleniyor. Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash TCMB'nin politika faizinde 500 baz puanlık artırıma gideceği öngörüsünde bulundu. Bu arada TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor.