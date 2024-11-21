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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU? TCMB Kasım ayı faiz kararı açıklandı mı?

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayına dair faiz kararı merakla bekleniyordu. Merakla beklenen karar sonunda açıklandı. Merkez Bankası'nın faiz kararı ve bu kararın ekonomiye etkileri hakkında detaylar haberimizde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım 2024 faiz kararı, 21 Kasım 2024 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Ekim ayında politika faizini %50 seviyesinde sabit tutan TCMB'nin bu ayki kararı, ekonomi çevreleri tarafından merakla bekleniyor. Vatandaşlar, Merkez Bankası faiz kararının ne olduğunu merak ediyor. Merkez Bankası faizi sabit mi tuttu yoksa arttı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU? TCMB Kasım ayı faiz kararı açıklandı mı?

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ KAÇ?

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU? TCMB Kasım ayı faiz kararı açıklandı mı?
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