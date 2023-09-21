Merkez Bankası bugün düzenleyeceği Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda yeni faiz kararını duyurdu ve Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Sorusu böylece yanıt buldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB faiz kararı yüzde kaç oldu, son durum ne?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Sorusu, TCMB faiz kararını merak etmekte olan birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Ekonomistler politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin etmekteydi. Banka son 3 toplantıda faiz oranını 16,5 puan artırıp yüzde 25'e çıkarttı. Ekonomistler bugün de faizin 500 baz puan artışıyla yüzde 30 olacağını düşünüyordu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB faiz kararı yüzde kaç oldu, son durum ne?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentilerine paralel olarak 500 baz puan artışa giden Merkez Bankası, faizi yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardı.

Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan başkanlığında üst üste dördüncü kez faiz yükseltti. Ağustos ayında faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkaran Merkez, eylülde faizi 500 baz puan artırdı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 25'ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir." Denildi.

GEÇEN AY FAİZ KARARI NE OLDU?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 17,50'den yüzde 25'e yükseltilmişti. TCMB'nin enflasyonla mücadele kapsamında enflasyonun ana eğilimini geriletmek için sıkı para politikasına devam etmesi bekleniyor.