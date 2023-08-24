Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? SON DAKİKA! Faiz yüzde kaç oldu?

Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Beklenen karar sonrası faiz oranları yüzde kaç oldu? soruları araştırılmaktadır. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı araştırılan konular arasında yer alıyor. Politika faizinde bir süredir artışa giden Merkez Bankası'nın bugün alacağı karar merak konusu oldu. Faiz artırıldı mı yoksa azaltıldı mı araştırılmaktadır. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz yüzde kaç oldu? Detaylar haberimizde...

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tamamı yüzde 17,5 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 18 ila yüzde 20,5 bandında yer alıyor. Bloomberg HT'nin anketine katılan 20 kurumun medyan beklentisi, ağustos ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Ağustos ayı anketinde; maksimum beklenti yüzde 20, minimum beklenti ise yüzde 16 oldu.

Foreks anketine katılan 21 ekonomistin tamamı faizin artırılacağını öngördü. En yüksek tahmin yüzde 20 olurken, en düşük tahmin yüzde 18,25 olarak gerçekleşti. Ankette, yüzde 25 seviyesinde oluşan 2023 yıl sonu ve 12 ay sonrasın tahminleri faiz beklentileri ise korundu.

Ankete katılım sağlayan 15 ekonomistin yıl sonuna ilişkin en yüksek ve en düşük beklentileri de yüzde 30 ve yüzde 20 olarak sabit kaldı. Geçen ayki ankette medyan tahmin yüzde 27 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 40 ila yüzde 23,5 bandında gerçekleşmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. 750 baz puan artışa giden Merkez Bankası, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı.