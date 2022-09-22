Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? TCMB faiz kararı açıklandı mı?

Merkez Bankası, bugün saat 14.00'te merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? MB faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz kararı açıklandı mı?

TCMB toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? TCMB Merkez Bankası Toplantısı ne zaman yapılacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te de yılın 9'uncu faiz kararının açıklanması bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? MB faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz kararı açıklandı mı? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası faiz kararı henüz açıklanmadı. Açıklandığında Merkez Bankası faiz kararı karar metni ile birlikte haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN AY FAİZ DÜŞÜRÜLDÜ

Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine çekmişti. PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, bankanın politika faizini yüzde 13 düzeyinde bırakması bekleniyor.

ABD'DE FAİZ ARTTI

ABD Merkez Bankası (Fed), Eylül ayı toplantısında 75 baz puan faiz artışına gitti. Fed, aldığı bu kararla faizi yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Böylelikle ABD'de üst üste 5. kez faiz artışı gerçekleştirilmiş oldu. Öte yandan ekonomistler kasım ayında 50 baz puanlık bir artış daha beklediğini ifade etti. FED'in bu adımı, ekonomi otoriterleri tarafında da 'beklenen karar' olarak yorumlandı.