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Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? TCMB faiz kararı açıklandı mı?

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Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? TCMB faiz kararı açıklandı mı?

Merkez Bankası, bugün saat 14.00'te merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? MB faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz kararı açıklandı mı?

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Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te de yılın 9'uncu faiz kararının açıklanması bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? MB faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz kararı açıklandı mı? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı henüz açıklanmadı. Açıklandığında Merkez Bankası faiz kararı karar metni ile birlikte haberimizde yer alacaktır.

Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine çekmişti. PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, bankanın politika faizini yüzde 13 düzeyinde bırakması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), Eylül ayı toplantısında 75 baz puan faiz artışına gitti. Fed, aldığı bu kararla faizi yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Böylelikle ABD'de üst üste 5. kez faiz artışı gerçekleştirilmiş oldu. Öte yandan ekonomistler kasım ayında 50 baz puanlık bir artış daha beklediğini ifade etti. FED'in bu adımı, ekonomi otoriterleri tarafında da 'beklenen karar' olarak yorumlandı.

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Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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