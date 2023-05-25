Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını açıkladı. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan faiz kararı ile ilgili Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, arttı mı, azaldı mı? Merkez Bankası faiz oranı ne? Faiz ne kadar oldu? soruları aratıldı.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? sorusu araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, arttı mı, azaldı mı? Merkez Bankası faiz oranı ne? Faiz ne kadar oldu? sorularına yer alıyor. İşte merak edilenler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası, mayıs ayı politika faiz oranını yüzde 8,5'te düzeyinde sabit tuttu. Kararın öncesinde de ekonomistlerin tamamı, mayıs ayında politika faizinin değişmeyeceği beklentisinde birleşmişti.

MART VE NİSANDA DA FAİZE DOKUNULMAMIŞTI

PPK şubat ayında sürpriz sayılacak bir şekilde 50 baz puanlık indirim kararı almasının ardından mart ve nisan toplantılarında da faize dokunmamıştı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını da pas geçmişti. 2022 Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

KARAR METNİ



PPK tarafından yayımlanan karar metninde yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan verilerin tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine rağmen, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişelerinin sürdüğü, birbirini takip eden banka iflaslarının tetiklediği finansal istikrarı tehdit eden koşulların oluştuğu belirtildi.

EKONOMİSTLER YANILMADI

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını beklentisinde birleşmişti.