MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI! Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faizi artıracak mı?

Faiz kararı açıklaması, Türkiye ekonomisinin geleceği açısından önemli bir belirleyici rol üstleniyor. Özellikle vatandaşlar, kredi faiz oranlarından tasarruflarına kadar birçok alanda bu kararın etkilerini hissedecek. Merkez Bankası'nın bugün yapacağı açıklama, piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olacak. Her ay düzenli olarak toplanan Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası faiz kararı konusunda kapsamlı değerlendirmeler yaparak sonuç açıklıyor. Bu süreçte "Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı almıştı.