MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: Merkez bankası faiz kararı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan ağustos ayı faiz kararı toplantısı merakla bekleniyor. Merkez bankası faiz kararı ne zaman? Sorusu, faiz kararı toplantısına ilişkin olarak en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Merkez bankası faiz kararı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez bankası faiz kararı ne zaman? Sorusu, özellikle geçtiğimiz aylarda açıklanan kararların ardından sık sık gündeme geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı gündemdeki yerini koruyor ve arama motorlarında sorgulatılıyor. Faiz kararı ne olacak, faiz artacak mı, azalacak mı? Gibi sorular nedeniyle Ağustos ayı faiz kararı bekleniyor. Peki, Merkez bankası faiz kararı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu takviminde yer almakta olan bilgiye göre; Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00'te duyurulacak. Böylece merak edilmekte olan Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı netlik kazanacak.

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini temmuz ayında 2.5 baz puan artırarak yüzde 17.5'e çıkardı. Hafize Gaye Erkan başkanlığında ikinci kez toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17.5 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI METNİ

Kuruldan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. Küresel enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının ve merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, dünyanın birçok ülkesinde merkez bankaları parasal sıkılaştırma sürecine devam etmektedir.