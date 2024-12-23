MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2024 yılının son faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nın açıklamasına çevrildi. Döviz kurları, enflasyon ve kredi faiz oranları üzerinde doğrudan etkisi olan bu kritik karar, Aralık ayı toplantısında alınacak. Aralık ayı faiz kararı hangi gün açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı, Aralık ayında düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında netleşecek. Peki, Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz artıracak mı? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılının son faiz kararı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politika Kurulu toplantı takvimine göre 26 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasa beklentileri, TCMB'nin politika faizinde bir indirime gidebileceği yönündedir. 20 kurumun ortalama beklentisi, faizin 150 baz puan düşürülerek %50'den %48,5 seviyesine çekileceği şeklindedir. Ancak, TCMB Başkanı Fatih Karahan, 27 Kasım'da yaptığı açıklamada, enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtmiştir.