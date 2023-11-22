MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI KASIM 2023 | Merkez Bankası faiz kararı beklentisi nedir? Faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası Kasım 2023 faiz kararı ne zaman açıklanacak ve TCMB faiz kararı beklentisi nedir merak ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası faiz kararı beklentisi nedir ve faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacağı gündeme geliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı kasım 2023! Merkez Bankası faiz kararı beklentisi nedir? Faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı kasım 2023 beklentisi nedir ve faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacağı gündeme geliyor. Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesiyle üst üste 5 toplantıda da faiz yükseltildi. Merkez Bankası faiz kararı kasım 2023! Merkez Bankası faiz kararı beklentisi nedir? Faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI KASIM 2023

Merkez Bankası'nın faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaların merakla beklediği karar yarın saat 14.00'te açıklanacak. Ekonomistler faizin yüzde 37,5'e yükseltilmesini bekliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NEDİR?

Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesiyle üst üste 5 toplantıda da faiz yükseltildi. Erkan'ın göreve geldiği haziran ayında faiz 650 baz puan artırılarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkmıştı. Temmuzda faiz 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e, ağustosta 750 baz puan artışla yüzde 25'e, eylülde 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltilmişti. Ekimdeki 500 baz puanlık artışla 5 aylık süreçte 2.650 baz puanlık faiz artışına gidilmiş oldu.

MERKEZ'İN HIZ KESMESİ BEKLENİYOR

Son toplantıdaki 500 baz puanlık artışın ardından Merkez'in faiz artırımında hız kesmesi bekleniyor. Piyasada genel beklentiler faizin 250 baz puan artışla yüzde 37,5'e çıkarılması yönünde. İşte TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri:

AA ANKETİ

AA Finans'ın, 23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 27 kurumun katılımıyla hazırladığı ankette medyan beklenti faizin 250 baz puan artarak yüzde 37,5 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Ankette maksimum beklenti yüzde 40, minimum beklenti yüzde 37,5 oldu.

REUTERS ANKETİ

Reuters'ın anketine katılan 21 ekonomist, yüzde 35 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 37.5 ile yüzde 40 bandında yer alıyor. Ankete göre politika faizinde 16 ekonomist 250 baz puan, üç ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 350 baz puan ve bir ekonomist ise 300 baz puan artış bekliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası, 2023 yılının 11. faiz kararını yarın saat 14.00'te açıklayacak. Milyonlar Merkez'in vereceği kararı merakla beklerken, ekonomistler 250 baz puanlık artışla faizin yüzde 37,5'e çıkarılacağını düşünüyor.